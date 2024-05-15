Принаймці цю гіпотезу озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті щодо ситуації на фронті.

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Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі операції на півночі та північному сході від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню буферної зони вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого просування на півночі Харківської області,

– йдеться у повідомленні.

Відносно швидкі темпи просування російських військ навколо Вовчанська та дані про руйнування кількох ключових мостів в межах населеного пункту вказують, що російські війська мають на меті створення "буферної зони", а не більш глибоке просування, як раніше припускали.

Захист Бєлгорода

Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово пропонували створити "демілітаризовану буферну зону" в окупованій Україні для "захисту" російської території від українських ударів. Окрім того, посол Росії в США Анатолій Антонов напряму пов'язував наступальні операції військ Москви на південь від Бєлгородської області зі створенням цієї "буферної зони".

Українські та західні офіційні особи також нещодавно повідомляли, що російські війська хочуть створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області.

Увага. Ця буферна зона одночасно забезпечить російським військам можливість обстрілювати з артилерії місто Харків.

Нова тактика

До слова, російські війська використовують нову тактику під час наступу на Харківщину — використовують невеликі штурмові групи не більше ніж з 5 осіб "для проникнення на українські позиції перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу".

Водночас в ISW вважають, що використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат росіян у живій силі та техніці та сповільнювати загальний темп російського наступу на цьому напрямку.