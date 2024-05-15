По крайней мере эту гипотезу озвучили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете о ситуации на фронте.

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Российские войска 13 мая продолжали тактически значимые операции на севере и северо-востоке от города Харькова и сейчас, похоже, предоставляют приоритет быстрому созданию буферной зоны вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого продвижения на севере Харьковской области,

– говорится в сообщении.

Относительно быстрые темпы продвижения российских войск вокруг Волчанска и данные о разрушении нескольких ключевых мостов в пределах населенного пункта указывают, что российские войска имеют целью создание "буферной зоны", а не более глубокое продвижение, как ранее предполагали.

Защита Белгорода

Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно предлагали создать "демилитаризованную буферную зону" в оккупированной Украине для "защиты" российской территории от украинских ударов. Кроме того, посол России в США Анатолий Антонов напрямую связывал наступательные операции войск Москвы к югу от Белгородской области с созданием этой "буферной зоны".

Украинские и западные официальные лица также недавно сообщали, что российские войска хотят создать 10-километровую буферную зону в Харьковской области.

Внимание. Эта буферная зона одновременно обеспечит российским войскам возможность обстреливать из артиллерии город Харьков.

Новая тактика

К слову, российские войска используют новую тактику во время наступления на Харьковщину - используют небольшие штурмовые группы не более чем из 5 человек "для проникновения на украинские позиции перед слиянием с другими небольшими штурмовыми группами для объединения в большую ударную группу".

В то же время в ISW считают, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь россиян в живой силе и технике и замедлять общий темп российского наступления на этом направлении.