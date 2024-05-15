Из-за наступления врага на севере Харьковской области наши защитники для сохранения жизни военных на отдельных участках перешли на более выгодные позиции. Это произошло в районах населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск.
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Генштаб рассказал о ситуации в Харьковской области
В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника, 3 боевых столкновения еще продолжаются. В частности, это произошло на направлениях:
- Глубокое – Липцы;
- Лукьянцы – Липцы;
- Борисовка – Нескучное;
- Шебекино (Россия) – Волчанск;
На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются,
– говорится в отчете.
Военные отметили, что украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг находится под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.
"В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники", – отметили в Генштабе.
В то же время военные подчеркнули, что на Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях:
- Лиман Первый – Синьковка;
- Ольшанка – Синьковка;
- Ольшанка – Петропавловка;
- Кисловка – Ивановка;
- Крахмальное – Берестовое;
- Коломыйчиха – Стельмаховка;
- Коломыйчиха – Мясожаровка;
- Ковалёвка – Новоегоровка;
- Площанка – Макеевка.
Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.
Какова ситуация на других направлениях фронта
- На Лиманском направлении подразделения наших войск отбили 2 атаки противника. Потерь позиций не допущено.
- На Северском направлении наши войска отбили 5 атак противника, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.
- На Краматорском направлении подразделения наших войск отбили 12 атак противника, продолжаются 9 боевых столкновений, потерь позиций не допущено. Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.
- На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника. Продолжается 7 боевых столкновений. В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.
- На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили 7 атак противника, продолжается 2 боевых столкновения.
- На Времовском направлении успешно отражено 10 атак противника. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.
- На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили 3 атаки противника.
- На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.