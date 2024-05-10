Буквально на днях издание The Economist поговорило с украинскими военными и они сказали, что попытка наступления на Харьковщине возможна. Но продвинуться далеко враг не сможет.
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Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас
Карта боевых действий
Синегубов выложил хронологию обстрелов области: есть погибшие, некоторые люди под завалами
Пограничные общины Харьковской области под усиленными массовыми вражескими обстрелами – есть раненые и погибшие.
- 9:45 село Бугаевка Волчанской громады. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.
- Около 10 утра враг обстрелял город Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских.
- 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.
- 13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому – ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы – один из них под завалами дома.
Зеленский подтвердил наступление россиян на Харьковщине
Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их войсками. Оккупанты могут подтягивать еще силы, но наши военные знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить врага огнем. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении, на утро врага остановили артиллерийским огнем,
– сказал он.
В ХОВА напомнили о горячей линии по вопросам эвакуации
В Харьковской области на северном направлении последние сутки продолжаются усилении вражеские обстрелы из различного вида вооружения. Особенно обращаемся к жителям Волчанского и Липецкого направлений.
Напоминаем, что действует горячая линия по вопросам эвакуации – обращайтесь по этому номеру телефона: 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах.
На Харьковщине еще с 2022 года разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное.
Не медлите! Обезопасьте себя и своих близких.
В Минобороны сообщили о попытке прорыва на Харьковщине
Силы обороны Украины защищают наши позиции на Харьковщине. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (УАБ).
С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности.
Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага.
Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, какая ситуация на Харьковском направлении
Приводим его заявление полностью:
"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.
Вооруженные Силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.
Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности. Призываем гражданское население приграничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы – наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям".
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал, что у россиян нет ресурсов для захвата города
Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме,
– предупредил он.