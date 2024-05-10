13:40, 10 мая

В Харьковской области на северном направлении последние сутки продолжаются усилении вражеские обстрелы из различного вида вооружения. Особенно обращаемся к жителям Волчанского и Липецкого направлений.

Напоминаем, что действует горячая линия по вопросам эвакуации – обращайтесь по этому номеру телефона: 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах.

На Харьковщине еще с 2022 года разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное.

Не медлите! Обезопасьте себя и своих близких.