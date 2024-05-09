Об этом пишет The Economist. Издание утверждает, что на сегодня самым горячим участком на поле боя является город Часов Яр, в котором до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Отражение российского наступления именно на этом направлении является чрезвычайно важным для сдерживания оккупационных войск, которые стремятся продвинуться в сторону Харьковщины.

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Почему удержать Часов Яр – важно

В материале говорится, что цель боев вокруг Часового Яра заключается не в том, чтобы удержать каждый дюйм земли. Главной задачей сейчас является не дать российской армии охватить остальную территорию Украины и взять ее крупные города. В частности, это касается Харькова, Днепра, Одессы и Киева.

В то же время отмечается, что Путин заинтересован в захвате Донбасса не из-за территории. Таким образом диктатор стремится подчинить Украину и оборвать ее попытки стать частью европейского порядка. Издание также привело цитату французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что вышеупомянутый "порядок" может исчезнуть гораздо раньше, чем думает западный мир.

The Economist пишет, что по словам украинских военнослужащих, сейчас Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к своим границам 1991 года. Поэтому, сдерживание российских сил на Донбассе имеет решающее значение. В материале приводят слова полковника ВСУ Павла Федосенко, который участвовал в освобождении Харьковской области от оккупантов осенью 2022 года.

Все знают, что если мы не будем биться за Константиновку и Дружковку (вероятная следующая цель России, – ред.), российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге через несколько недель,

– говорит он.

Развитие каких сценариев возможно

Россия активно стягивает свои войска к границе с Украиной, по данным издания, сейчас наблюдается около 50 тысяч личного состава врага. Харьковские командиры осознают то, что именно их регион может стать целью возможных наступательных действий России.

Командир спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев также предполагает, что враг сможет осуществить попытку наступления на Харьков в середине мая, однако, по его мнению, успешными для оккупантов такие действия не будут. Он считает, что сейчас защита Сил обороны гораздо сильнее, чем была в 2022 году.

Они могут продвинуться на несколько километров вглубь, но я не думаю, что они смогут зайти аж на 10 километров,

– утверждает офицер ГУР МО.

Россия достигла своего максимума

Хотя Россия и имеет преимущество в снарядах и живой силе, полковник Федосенко убежден, что сейчас подобное количество войск может быть максимумом, на который способна страна-агрессор. Свидетельством этого может быть то, что еще несколько недель назад российская пехота с помощью бронетехники и танков штурмовала позиции каждые два - три часа.

Однако на сегодня, по словам военнослужащего, они атакуют только ориентировочно каждые пять дней, используя мотоциклы и квадроциклы, чтобы не поднимая пыли, продвигаться небольшими группами, прощупывая слабые места украинских сил.

Российских сил все еще недостаточно