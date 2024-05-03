Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Начало наступления россиян зависит от прочности украинской обороны на Донбассе.

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Россия готовится к наступлению

Скибицкий предполагает, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. По его словам, Россия имеет 514 000 сухопутных войск, принимающих участие в войне.

Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных. Оккупанты также создают дивизию резервов (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую планируют добавить к основным усилиям.

В то же время Скибицкий убежден, что этого недостаточно для операции по захвату крупных городов.

Быстрая операция для входа и выхода – возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем,

– отметил заместитель начальника ГУР.

У оккупантов действительно есть план

Намерения россиян подтвердил и командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. В интервью The Times он рассказал, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации.

Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они имеют в своем распоряжении,

– сказал он.

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