Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Начало наступления россиян зависит от прочности украинской обороны на Донбассе.
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Россия готовится к наступлению
Скибицкий предполагает, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. По его словам, Россия имеет 514 000 сухопутных войск, принимающих участие в войне.
Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных. Оккупанты также создают дивизию резервов (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую планируют добавить к основным усилиям.
В то же время Скибицкий убежден, что этого недостаточно для операции по захвату крупных городов.
Быстрая операция для входа и выхода – возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем,
– отметил заместитель начальника ГУР.
У оккупантов действительно есть план
Намерения россиян подтвердил и командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. В интервью The Times он рассказал, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации.
Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они имеют в своем распоряжении,
– сказал он.
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские захватчики не прекращают серьезно давить на Часов Яр. Известно, что бои продолжаются уже на границах города. Впрочем, оккупантам не удается прорваться к каналу Северский Донец – Донбасс, который важен для дальнейшего продвижения по Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" отмечают, что ситуация контролируемая.
- На днях российским войскам в регионе удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов. В частности, в районе Архангельского, у Новоалександровки, южнее Первомайского.
- За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. В общем, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.