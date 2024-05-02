О ситуации на фронте по состоянию на 2 мая – рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные аналитиков DeepState, утреннюю сводку Генштаба.
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Продвижение врага
Ситуация на фронте в Донецкой области серьезно изменилась – российским войскам удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Кроме того, оккупанты также смогли продвинуться в Урожайном.
"Враг продвинулся в Архангельском, возле Новоалександровки, южнее Первомайского...", – говорится в понедельник.
Кроме того, 1 мая, на Авдеевском направлении россияне захватили поселок Керамик и село Новокалиново, а также продвинулся возле села Новоалександровка.
Удары и атаки врага
За сутки, по данным Генштаба, на фронте произошло 121 боевое столкновение. Враг нанес 5 ракетных и 63 авиационный удары, совершил 72 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
В течение суток авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Удары ВСУ по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.