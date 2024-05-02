О ситуации на фронте по состоянию на 2 мая – рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные аналитиков DeepState, утреннюю сводку Генштаба.

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Продвижение врага

Ситуация на фронте в Донецкой области серьезно изменилась – российским войскам удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, оккупанты также смогли продвинуться в Урожайном.

"Враг продвинулся в Архангельском, возле Новоалександровки, южнее Первомайского...", – говорится в понедельник.

Кроме того, 1 мая, на Авдеевском направлении россияне захватили поселок Керамик и село Новокалиново, а также продвинулся возле села Новоалександровка.

Удары и атаки врага

За сутки, по данным Генштаба, на фронте произошло 121 боевое столкновение. Враг нанес 5 ракетных и 63 авиационный удары, совершил 72 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение суток авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении направлении отражено 14 атак, осуществленных противником в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары ВСУ по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.