Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Початок наступу росіян залежить від міцності української оборони на Донбасі.
Читайте також Травень – ключовий місяць: у ГУР розповіли деталі плану Росії з дестабілізації України
Росія готується до наступу
Скібіцький припускає, що основний наступ Росії почнеться в кінці травня або на початку червня. За його словами, Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні.
Російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000 – 70 000 військових. Окупанти також створюють дивізію резервів (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку планують додати до основних зусиль.
Водночас Скібіцький переконаний, що цього недостатньо для операції із захоплення великих міст.
Швидка операція для входу та виходу – можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми – це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо,
– наголосив заступник начальника ГУР.
В окупантів дійсно є план
Наміри росіян підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. В інтерв'ю The Times він розповів, що головною метою Росії залишається знищення України як нації.
Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні,
– сказав він.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські загарбники не припиняють серйозно тиснути на Часів Яр. Відомо, що бої тривають уже на кордонах міста. Втім окупантам не вдається прорватися до каналу Сіверський Донець – Донбас, який важливий для подальшого просування Донеччиною. В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що ситуація контрольована.
- Днями російським військам у регіоні вдалось просунутись біля ряду населених пунктів. Зокрема, в районі Архангельського, біля Новоолександрівки, південніше Первомайського.
- Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.