Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Початок наступу росіян залежить від міцності української оборони на Донбасі.

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Росія готується до наступу

Скібіцький припускає, що основний наступ Росії почнеться в кінці травня або на початку червня. За його словами, Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, залучених у війні.

Російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000 – 70 000 військових. Окупанти також створюють дивізію резервів (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку планують додати до основних зусиль.

Водночас Скібіцький переконаний, що цього недостатньо для операції із захоплення великих міст.

Швидка операція для входу та виходу – можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми – це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо,

– наголосив заступник начальника ГУР.

В окупантів дійсно є план

Наміри росіян підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. В інтерв'ю The Times він розповів, що головною метою Росії залишається знищення України як нації.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні,

– сказав він.

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