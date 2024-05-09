Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что потеря Часового Яра не является неизбежной. Для того чтобы этого не произошло, нужны две составляющие.

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Как держать Часов Яр

Российские оккупанты в течение двух недель активно пытаются зайти в Часов Яр, что в Донецкой области, однако безрезультатно. В частности, враг давил на микрорайон "Канал", который расположен ближе к Бахмуту.

ВСУ сейчас используют канал Северский Донец – Донбасс как довольно серьезный противотанковый ров. Рядом с этим каналом также шоссе, и эти два линейных ориентира дают нашим войскам возможность использовать их как рубежи обороны. В некоторых точках россияне пытались их пройти,

– отметил Роман Свитан.

Заметим, что в Часовом Яру сейчас работает, в частности, спецподразделение Главного управления разведки "Кракен". "Сейчас туда также поступает обещанное оружие. Ситуация в районе Часового Яра хоть сложная, но контролируемая и стабилизирована.

"Потеря Часового Яра для нас действительно очень болезненной, потому что у россиян откроется как минимум два направления: на Славянск и на Константиновку. Нам придется отходить на линию обороны в район Славянска, Краматорска, Дружковки. Но у нас есть возможность удержать Часов Яр: нужно достаточное количество боеприпасов и дополнительный личный состав, которого катастрофически не хватает", – подчеркнул полковник запаса.

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

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