Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу пояснив, що втрата Часового Яру не є неминучою. Для того, аби цього не сталося, потрібні дві складові.
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Як тримати Часів Яр
Російські окупанти протягом двох тижнів активно намагаються зайти у Часів Яр, що на Донеччині, однак безрезультатно. Зокрема, ворог тиснув на мікрорайон "Канал", який розташований ближче до Бахмута.
ЗСУ зараз використовують канал Сіверський Донець – Донбас як доволі серйозний протитанковий рів. Поруч з цим каналом також шосе, і ці два лінійних орієнтири дають нашим військам можливість використовувати їх як рубежі оборони. В деяких точках росіяни намагалися їх пройти,
– зауважив Роман Світан.
Зауважимо, що у Часовому Яру зараз працює, зокрема, спецпідрозділ Головного управління розвідки "Кракен". "Зараз туди також надходить обіцяна зброя. Ситуація у районі Часового Яру хоч складна, але контрольована та стабілізована.
"Втрата Часового Яру для нас справді дуже болісною, бо у росіян відкриється щонайменше два напрямки: на Слов'янськ та на Костянтинівку. Нам доведеться відходити на лінію оборони в район Слов'янська, Краматорська, Дружківки. Але у нас є можливість втримати Часів Яр: потрібна достатня кількість боєприпасів та додатковий особовий склад, якого катастрофічно бракує", – наголосив полковник запасу.
Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
Останні новини з фронту
- За 8 травня українські військові ліквідували 1300 окупантів. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже скоротилася на 478 730 осіб. Не менші втрати росіян і в техніці. За минулу добу ЗСУ "мінуснули" 23 артсистеми ворога, 47 БпЛА та 11 танків.
- На фронті ситуація залишається стабільно важкою. Запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку, де росіяни 45 разів за 8 травня намагалися прорвати оборону нашого війська. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 ворожих атак.
- Зверніть увагу, що росіяни прорвалися на територію вогнетривкого заводу у Красногорівці, що на Донеччині. Однак там їх заблокували ЗСУ. Частину груп там просто знищили.