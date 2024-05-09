Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу пояснив, що втрата Часового Яру не є неминучою. Для того, аби цього не сталося, потрібні дві складові.

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Як тримати Часів Яр

Російські окупанти протягом двох тижнів активно намагаються зайти у Часів Яр, що на Донеччині, однак безрезультатно. Зокрема, ворог тиснув на мікрорайон "Канал", який розташований ближче до Бахмута.

ЗСУ зараз використовують канал Сіверський Донець – Донбас як доволі серйозний протитанковий рів. Поруч з цим каналом також шосе, і ці два лінійних орієнтири дають нашим військам можливість використовувати їх як рубежі оборони. В деяких точках росіяни намагалися їх пройти,

– зауважив Роман Світан.

Зауважимо, що у Часовому Яру зараз працює, зокрема, спецпідрозділ Головного управління розвідки "Кракен". "Зараз туди також надходить обіцяна зброя. Ситуація у районі Часового Яру хоч складна, але контрольована та стабілізована.

"Втрата Часового Яру для нас справді дуже болісною, бо у росіян відкриється щонайменше два напрямки: на Слов'янськ та на Костянтинівку. Нам доведеться відходити на лінію оборони в район Слов'янська, Краматорська, Дружківки. Але у нас є можливість втримати Часів Яр: потрібна достатня кількість боєприпасів та додатковий особовий склад, якого катастрофічно бракує", – наголосив полковник запасу.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

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