Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Також ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.