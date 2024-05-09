Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Також ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

ЗСУ відбили атаки ворога біля Петропавлівки: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Макіївки у Луганській області: дивіться на карті

Сили оборони тримають позиції біля Білогорівки: дивіться на карті

Російська армія намагалася атакувати біля Євгенівки: дивіться на карті

ЗСУ стримують противника біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Ворог штурмував позиції біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.