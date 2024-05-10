Загалом протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямах фронту та завдають окупантам колосальних втрат.

Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі

Актуальна ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Оперативна ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Окупанти намагаються просуватися на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

Складна ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Росіяни наступають на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, 2 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Яких втрат зазнали окупанти

У той самий час, українські військові продовжують активно діяти і завдають ворожим військам значних втрат як у особовому складі, так і в техніці.

Протягом останньої доби авіація ЗСУ та підрозділи ракетних військ завдали удару по одній радіолокаційні станції, двома складами боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони. Також ударів було завдано по сімнадцяти районах зосередження особового складу противника.