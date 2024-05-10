Оперативна ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Окупанти намагаються просуватися на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Складна ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Росіяни наступають на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
Яких втрат зазнали окупанти
У той самий час, українські військові продовжують активно діяти і завдають ворожим військам значних втрат як у особовому складі, так і в техніці.
Протягом останньої доби авіація ЗСУ та підрозділи ракетних військ завдали удару по одній радіолокаційні станції, двома складами боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони. Також ударів було завдано по сімнадцяти районах зосередження особового складу противника.