Всего за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта и наносят оккупантам колоссальные потери.

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Актуальная ситуация на фронте

Оперативная ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Сложная ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Россияне наступают на Ореховском направлении: смотрите на карте

Какие потери понесли оккупанты

В то же время, украинские военные продолжают активно действовать и наносят вражеским войскам значительные потери как в личном составе, так и в технике.

В течение последних суток авиация ВСУ и подразделения ракетных войск нанесли удар по одной радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, одному средству противовоздушной обороны. Также удары были нанесены по семнадцати районах сосредоточения личного состава противника.