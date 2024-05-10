Всего за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта и наносят оккупантам колоссальные потери.

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Актуальная ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Оперативная ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Роздоловка, Ивановское, Ступочки, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

Оккупанты пытаются продвигаться на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 28 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

Сложная ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Россияне наступают на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Какие потери понесли оккупанты

В то же время, украинские военные продолжают активно действовать и наносят вражеским войскам значительные потери как в личном составе, так и в технике.

В течение последних суток авиация ВСУ и подразделения ракетных войск нанесли удар по одной радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, одному средству противовоздушной обороны. Также удары были нанесены по семнадцати районах сосредоточения личного состава противника.