Оперативная ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
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Какие потери понесли оккупанты
В то же время, украинские военные продолжают активно действовать и наносят вражеским войскам значительные потери как в личном составе, так и в технике.
В течение последних суток авиация ВСУ и подразделения ракетных войск нанесли удар по одной радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, одному средству противовоздушной обороны. Также удары были нанесены по семнадцати районах сосредоточения личного состава противника.