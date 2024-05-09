Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Также враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении наши воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

ВСУ отбили атаки врага возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества в Луганской области.

Россияне атаковали в районе Макеевки в Луганской области: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Силы обороны держат позиции возле Белогоровки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Российская армия пыталась атаковать возле Евгеновки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают противника возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Враг штурмовал позиции возле Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.