Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Также враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

ВСУ отбили атаки врага возле Петропавловки: смотрите на карте

Россияне атаковали в районе Макеевки в Луганской области: смотрите на карте

Силы обороны держат позиции возле Белогоровки: смотрите на карте

Российская армия пыталась атаковать возле Евгеновки: смотрите на карте

ВСУ сдерживают противника возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Враг штурмовал позиции возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.