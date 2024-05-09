Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Также враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
ВСУ отбили атаки врага возле Петропавловки: смотрите на карте
Россияне атаковали в районе Макеевки в Луганской области: смотрите на карте
Силы обороны держат позиции возле Белогоровки: смотрите на карте
Российская армия пыталась атаковать возле Евгеновки: смотрите на карте
ВСУ сдерживают противника возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Враг штурмовал позиции возле Старомайорского: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.