Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Водночас він очікує "російських успіхів у найближчий період", навіть попри військову допомогу від США.

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У США розповіли, якою вони бачать ситуацію на фронті у 2024 та 2025 роках

У Вашингтоні вважають, що Київ буде прагнути здійснити новий контрнаступ у 2025 році, адже цьому сприяє отримання військової допомоги від США.

За словами Саллівана, він все ще очікує, що у росіян будуть певні успіхи на фронті, попри те, що вже почала надходити допомога США. Він вважає, що неможливо миттєво "перемкнути вимикач".

Водночас він додав, що нова допомога Вашингтона дає можливість Києву втримати оборону та забезпечити, щоб Україна змогла вистояти протягом 2024 року.

Салліван також торкнувся і сценарію дій на наступний рік. За його словами, Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Його коментарі щодо потенційного контрнаступу з боку України є найчіткішою артикуляцією Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді,

– мовиться в публікації.

Також видання додає, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення та схвалення фінансування з боку США.

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