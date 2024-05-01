Про це Байба Браже розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

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Зброя з "дозволом"

На сьогодні наша держава отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Проте, як вважає Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше – він уже змінюється.

Зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень,

– заявила глава МЗС Латвії.

На уточнювальне запитання латвійська дипломатка відповіла, що такі країни справді є.

Байба Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба,

– зазначила вона.

Також голова латвійського МЗС висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За її словами, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

В Росії не могли пройти повз заяви, що деякі союзники дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю, та вимагають надати список цих країн.

Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Латвія повинна надати докази.

МЗС Латвії має пред'явити список цих країн, якщо не бреше,

— заявила Захарова.

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