Латвія надасть Україні нову партію допомоги. Зокрема, до неї увійдуть зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.
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Це допоможе Україні
За словами прем'єрки країни Евіки Сіліні, уряд затвердив передачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України.
Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України,
– зазначила вона.
Крім цього, прем'єрка зауважила, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.
США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus Україні
- США заявили, що таємно доставили в Україну ракети великої дальності типу ATACMS. Це викликало дебати у Німеччині щодо надання крилатих ракет Taurus, проти чого продовжує виступати канцлер Олаф Шольц.
- За словами журналістів DW, Шольц разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.
- Сполучені Штати оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину", змусивши її переглянути свою позицію.