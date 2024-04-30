Латвія надасть Україні нову партію допомоги. Зокрема, до неї увійдуть зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

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Це допоможе Україні

За словами прем'єрки країни Евіки Сіліні, уряд затвердив передачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України.

Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України,

– зазначила вона.

Крім цього, прем'єрка зауважила, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.

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