За словами журналістів DW, Шольц разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.

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США сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus

Агентство оприлюднило інформацію від анонімного американського чиновника, який заявив, що надання Україні ракет Taurus залежить від участі Німеччини.

За його словами, Сполучені Штати оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину", змусивши її переглянути свою позицію.

Варто зазначити, що Німеччина відмовилася постачати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus приблизно з лютого 2024 року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав різні причини відмови, включаючи "вимогу технічного обслуговування німецькими фахівцями" та "занепокоєння щодо потенційних наслідків", таких як "удари по російській території", що можуть призвести до "можливої ядерної відповіді з боку Росії щодо Німеччини".

Шольц відмовляється відправляти Taurus Україні