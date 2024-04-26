За словами журналістів DW, Шольц разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.
До теми Ідея-фікс Шольца: чому канцлер Німеччини боїться давати Taurus Україні
США сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus
Агентство оприлюднило інформацію від анонімного американського чиновника, який заявив, що надання Україні ракет Taurus залежить від участі Німеччини.
За його словами, Сполучені Штати оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину", змусивши її переглянути свою позицію.
Варто зазначити, що Німеччина відмовилася постачати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus приблизно з лютого 2024 року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав різні причини відмови, включаючи "вимогу технічного обслуговування німецькими фахівцями" та "занепокоєння щодо потенційних наслідків", таких як "удари по російській території", що можуть призвести до "можливої ядерної відповіді з боку Росії щодо Німеччини".
Шольц відмовляється відправляти Taurus Україні
- Після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що позиція країна щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Німеччина все ще не планує передавати далекобійні ракети Україні.
- Він також нагадав, що країни Північноатлантичного альянсу не повинні стати стороною конфлікту. Як зауважив Шольц, ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії, серед них – системи РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot.
- Водночас таким рішенням канцлера залишилися незадоволеними у Бундестазі. Так, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus після схвалення мільярдної допомоги Сенатом США.
- Тим часом у США підтвердили, що таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Вони входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів США, який у березні 2024 року схвалив американський президент Джо Байден.