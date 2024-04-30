Латвия предоставит Украине новую партию помощи. В частности, в нее войдут зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

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Это поможет Украине

По словам премьера страны Эвики Силини, правительство утвердило передачу зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины.

Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины,

– отметила она.

Кроме этого, премьер отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

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