Латвия предоставит Украине новую партию помощи. В частности, в нее войдут зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.
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Это поможет Украине
По словам премьера страны Эвики Силини, правительство утвердило передачу зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины.
Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины,
– отметила она.
Кроме этого, премьер отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.
США надеются убедить Германию отправить Taurus Украине
- США заявили, что тайно доставили в Украину ракеты большой дальности типа ATACMS. Это вызвало дебаты в Германии о предоставлении крылатых ракет Taurus, против чего продолжает выступать канцлер Олаф Шольц.
- По словам журналистов DW, Шольц вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.
- Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании в отношении крылатых ракет большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию", заставив ее пересмотреть свою позицию.