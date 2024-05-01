На складах США є багато надлишків касетних боєприпасів, які можна передати Україні для боротьби з російськими агресорами. За словами конгресмена від Республіканської партії Джо Вілсона, це треба зробити якнайшвидше. Про це він заявив на слуханнях у Палаті представників США.

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Найкраща утилізація – допомога Україні

Джо Вілсон розповів, що Сполучені Штати Америки навіть виграють від того, що передадуть ці боєприпаси Україні, адже їх все одно планували знищувати.

Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це – відправити їх народу України,

– сказав республіканець.

Міністр оборони Ллойд Остін у відповідь на запитання про те, чи передбачаються подальші поставки далекобійних ракет ATACMS, відповів, що "Сполучені Штати нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть".

Що ще відомо про військову допомогу Україні від західних союзників