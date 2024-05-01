На складах США є багато надлишків касетних боєприпасів, які можна передати Україні для боротьби з російськими агресорами. За словами конгресмена від Республіканської партії Джо Вілсона, це треба зробити якнайшвидше. Про це він заявив на слуханнях у Палаті представників США.
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Найкраща утилізація – допомога Україні
Джо Вілсон розповів, що Сполучені Штати Америки навіть виграють від того, що передадуть ці боєприпаси Україні, адже їх все одно планували знищувати.
Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це – відправити їх народу України,
– сказав республіканець.
Міністр оборони Ллойд Остін у відповідь на запитання про те, чи передбачаються подальші поставки далекобійних ракет ATACMS, відповів, що "Сполучені Штати нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть".
Що ще відомо про військову допомогу Україні від західних союзників
- До України незабаром надійде військова допомога від США. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів, що наявність зброї, систем ППО, броньованої техніки може суттєво змінити хід бойових дій.
- Німеччина оголосила про передачу чергового пакета військової допомоги для України, зокрема, у ньому був комплекс Skynex з боєприпасами.
- Винищувачі F-16 надзвичайно необхідні Україні в боротьбі з ворогом. В Повітряних силах пояснили, як нашій державі пригодяться навіть несправні такі літаки. Їх можна буде використовувати у якості "донорів" запчастин. Таке абсолютно адекватно практикуються в різних країнах. Крім того, літаки можна використати і для інший цілей, визначених командуванням.