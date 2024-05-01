На складах США есть много излишков кассетных боеприпасов, которые можно передать Украине для борьбы с российскими агрессорами. По словам конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона, это надо сделать как можно быстрее. Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей США.
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Лучшая утилизация – помощь Украине
Джо Уилсон рассказал, что Соединенные Штаты Америки даже выиграют от того, что передадут эти боеприпасы Украине, ведь их все равно планировали уничтожать.
Я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее. У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это – отправить их народу Украины,
– сказал республиканец.
Министр обороны Ллойд Остин в ответ на вопрос о том, предусматриваются ли дальнейшие поставки дальнобойных ракет ATACMS, ответил, что "Соединенные Штаты предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут".
Что еще известно о военной помощи Украине от западных союзников
- В Украину вскоре поступит военная помощь от США. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что наличие оружия, систем ПВО, бронированной техники может существенно изменить ход боевых действий.
- Германия объявила о передаче очередного пакета военной помощи для Украины, в частности, в нем был комплекс Skynex с боеприпасами.
- Истребители F-16 чрезвычайно необходимы Украине в борьбе с врагом. В Воздушных силах объяснили, как нашей стране пригодятся даже неисправные такие самолеты. Их можно будет использовать в качестве "доноров" запчастей. Такое абсолютно адекватно практикуются в разных странах. Кроме того, самолеты можно использовать и для других целей, определенных командованием.