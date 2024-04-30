Этот вопрос в эфире телеканала "Прямой" объяснил представитель Воздушных сил майор Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Чем Украине пригодятся неисправные F-16

Илья Евлаш ответил на вопрос, правда ли, что западные партнеры могут передавать Украине, кроме прочего, еще и неисправные самолеты-истребители F-16.

Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов,

– пояснил представитель Воздушных сил.

По его словам, любые самолеты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием.

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