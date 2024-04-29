Украина готовится вскоре принимать первые самолеты F-16 от западных партнеров, для которых, учитывая возможности врага, нужна надежная защита на стоянке на аэродромах. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал некоторые подробности, как это будет происходить, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Сначала хранилища для самолетов, потом – боевые задачи

По словам Ильи Евлаша, есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они эффективно выполняли задачи и защищали воздушное пространство Украины. Эти самолеты дадут возможность как защищать воздушное пространство страны от российских ракетных ударов, так и наносить удары по военным объектам врага.

Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать,

– говорит представитель Воздушных сил.

Он подчеркнул, что самолеты планируют расположить на взлетных полосах различного типа, что значительно усложнит россиянам поиск украинских самолетов. Для того чтобы это сработало, также будут использоваться другие методы ввода оккупантов в заблуждение.

Что известно об истребителе F-16

F-16 Fighting Falcon – одномоторный легкий многоцелевой истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Он предназначался, как дневной истребитель для получения преимущества в воздухе, но впоследствии превратился во всепогодный многоцелевой самолет. С момента начала производства в 1976 году было построено более 4 600 самолетов. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости F-16 имеет успех на международном рынке вооружений, находясь на вооружении 24 стран. F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения: в 2016 году в эксплуатации находились более 2 500 единиц.

На каком этапе передача F-16 Украине