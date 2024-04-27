В Кремле уже пылает из-за решения США, ведь там точно не ожидали такого. Каких изменений на фронте ждать ввиду значительной поддержки со стороны партнеров – проанализировали эксперты специально для 24 Канала, о чем пойдет речь далее в материале.

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ATACMS испортили Путину инаугурацию

В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты Америки несколько недель назад отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Президент Джозеф Байден тайно одобрил передачу ракет еще в феврале 2024 года.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил, что такое решение США очень подпортило настроение самопровозглашенному президенту России Владимиру Путину перед инаугурацией. Более того, диктатор панически боится, что будут успешные удары ATACMS прямо накануне 7 мая, дня инаугурации.

Это же просто "неприятность". "Не дай Бог" – это в его понимании еще несколько успешных ударов ATACMS или чем-то другим,

– сказал Тизенгаузен.

Что интересно, передачу ATACMS приняли после того, как Россия использовала баллистические ракеты из КНДР. Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк высказался, что именно это стало толчком для наших партнеров.

"Они (ATACMS – 24 Канал) будут существенно усиливать украинские способности, чтобы наносить России очень болезненные удары. Они будут уничтожать ключевые опорные пункты, пункты сосредоточения ПВО и аэродромы в радиусе 300 километров", – отметил Романюк.

Важно! По данным журналистов, дальнобойные ракеты уже успели применить против оккупантов. Предполагают, что утром 17 апреля именно ракетами ATACMS поразили российский аэродром в Крыму. Расстояние до него с линии фронта – около 165 километров.

Россия не может противодействовать ATACMS

Паника в Кремле из-за ATACMS не является напрасной. Россия не может противодействовать этим дальнобойным ракетам, а потому и страх не утихает.

По словам двух официальных лиц США, именно ATACMS прилетели ночью 17 апреля на аэродром Джанкой в Крыму.

"То есть дивизион С-400 не сработал на перехват шести баллистических ракет. И они были не самой новой модификации. Можем из этого сделать вывод, что россияне не могут противодействовать ATACMS", – проанализировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он считает, что Украине нужно продолжать бить по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такие же объекты, как в Джанкое, есть в Феодосии, Евпатории, на мысе Тарханкут. Поэтому можно полностью уничтожить угрозу комплексов С-400 и С-300.

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В то же время майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что для ATACMS лучшими целями могут стать Крымский мост, российские боекомплекты, командные пункты и аэродромы.

"Вероятно, такими ракетами будут осуществлены атаки именно по Крыму, потому что у нас есть обещание партнерам не использовать их по территории России", – подытожил Гетьман.

Алексей Гетьман о дальнобойных ракетах для ВСУ: смотрите видео

Эффект от оружия США будет мгновенный

США приняли долгожданный закон о помощи Украине на 61 миллиард долларов. Боец ВСУ, политолог Тарас Березовец отметил, что Кремль не ожидал, что за документ таки проголосуют.

"Плана Б" на этот раз у Кремля не было, что подтверждает растерянность и агрессия, которая вылилась со страниц соцсетей со стороны Дмитрия Медведева, Марии Захаровой и Дмитрия Пескова. Они растерянно начали кричать, мол, что это шабаш и они дадут ответ", – сказал Березовец.

Тарас Березовец о решении США по поводу помощи: смотрите видео

Однако маловероятно, что Украина дождется этих страшилок, ведь эффект от решения США о помощи будет мгновенным, – так считает израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Конечно, не стоит ожидать, что вся помощь придет в одно мгновение и сразу станет намного лучше. Однако Вооруженные Силы Украины уже могут чувствовать себя свободнее.

"Снаряды, которые мы экономили, больше не надо будет экономить хотя бы на одном узком участке фронта. Это приведет к тому, что украинские военные смогут выпустить на несколько сотен снарядов в день больше. Поэтому очевидно, что эффект будет", – объяснил Шарп.

Анализ ситуации Давида Шарпа: смотрите видео

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также заверил, что изменения будут существенными.

Появление этого оружия приведет ко всему изменению стратегии наших Вооруженных Сил на поле боя,

– заявил эксперт.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан не соглашается с мнением некоторых экспертов, что помощь США понадобится исключительно для обороны.

До 50 миллиардов из 60 предоставленных США – это непосредственная помощь именно со средствами поражения. Эти деньги могут быть привлечены на наступательное направление,

– объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что это особенно вероятно в случае получения еще и самолетов и дальнобойных ракет. Тогда наступление будет иметь все шансы на успех.

Роман Свитан о новых возможностях ВСУ: смотрите видео

Российское наступление "накрылось"

Военный обозреватель Денис Попович заметил, что Россия планировала новое большое наступление примерно в июне 2024 года – надеялась на успех именно из-за критической ситуации в ВСУ. Враг знал, что у Украины проблемы из-за недостатка оружия.

Однако помощь от США все сломала России. Вероятно, теперь они не решатся на такой шаг.

Сейчас можно утверждать, что окно возможностей, которое открылось для России из-за недостатка боеприпасов у Сил обороны, закрывается. Очень скоро мы будем получать помощь из США. Счет пошел на дни,

– сказал Попович.

Так же считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, говоря, что россияне должны отказаться от наступательных действий, учитывая улучшенную ситуацию для ВСУ.

В то же время Мусиенко понимает, что ждать от россиян разумного решения не стоит. Отказ от наступления будет проявлением слабости, а Путин не способен на такое унижение.

"Пусть лезут в эту ловушку. Я думаю, что теперь наши шансы создать эту ловушку для врага стали еще больше", – подытожил Мусиенко.

Александр Мусиенко о провале плана наступления России: смотрите видео

Авиации врага – конец

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко проанализировал, что самой эффективной против российской авиации будет комплексная работа – применение самолетов F-16 и зенитно-ракетных комплексов, которые имеют наибольшую дальность.

"Чтобы бороться с управляемыми авиационными бомбами, надо сбивать носители или бить по аэродромам. Для аэродромов нужны ATACMS и F-16. Чтобы сбивать вражеские носители в воздухе, нужна авиация и зенитно-ракетные комплексы с большой дальностью", – объяснил Романенко.

Обратите внимание! Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что первые самолеты F-16 уже вскоре будут в Украине. Они начнут прибывать в этом году вместе с обученными пилотами. Также будет персонал, который будет обслуживать технику.