У Кремлі вже палає через рішення США, адже там точно не очікували такого. Яких змін на фронті чекати, зважаючи на значне підсилення з боку партнерів – проаналізували експерти спеціально для 24 Каналу, читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Байден анонсував новий пакет допомоги Україні: яку зброю отримаємо від США

ATACMS зіпсували Путіну інавгурацію

У Білому домі підтвердили, що Сполучені Штати Америки кілька тижнів тому відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Президент Джозеф Байден таємно схвалив передачу ракет ще у лютому 2024 року.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що таке рішення США дуже "підпсувало" настрій самопроголошеному президенту Росії Владіміру Путіну перед інавгурацією. Ба більше, диктатор панічно боїться, що будуть успішні удари ATACMS просто напередодні 7 травня, дня інавгурації.

Це ж просто "неприємність". "Не дай Боже", це в його розумінні, ще кілька успішних ударів ATACMS чи чимось іншим,

– сказав Тизенгаузен.

Що цікаво, передачу ATACMS ухвалили після того, як Росія використала балістичні ракети з КНДР. Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк висловився, що саме це стало поштовхом для наших партнерів.

"Вони (ATACMS – 24 Канал) суттєво посилюватимуть українські спроможності, аби завдавати Росії дуже болючих ударів. Вони знищуватимуть ключові опорні пункти, пункти зосередження ППО та аеродроми в радіусі 300 кілометрів", – зазначив Романюк.

Важливо! За даними журналістів, далекобійні ракети вже встигли застосувати проти окупантів. Припускають, що вранці 17 квітня саме ракетами ATACMS вразили російський аеродром у Криму. Відстань до нього з лінії фронту – близько 165 кілометрів.

Росія не може протидіяти ATACMS

Паніка у Кремлі через ATACMS не є даремною. Росія не може протидіяти цим далекобійним ракетам, а тому й страх не вщухає.

За словами двох офіційних осіб США, саме ATACMS прилетіли вночі 17 квітня на аеродром Джанкой у Криму.

"Тобто дивізіон С-400 не спрацював на перехоплення шести балістичних ракет. І вони були не найновішої модифікації. Можемо з цього зробити висновок, що росіяни не можуть протидіяти ATACMS", – проаналізував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він вважає, що Україні потрібно продовжувати бити по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Такі ж об'єкти, як у Джанкой, є у Феодосії, Євпаторії, на мисі Тарханкут. Відтак, можна повністю знищити загрозу комплексів С-400 та С-300.

Зверніть увагу Протягом трьох днів на росіян в Криму чекає "сюрприз": фронтовий огляд від Світана

Водночас майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що для ATACMS найкращими цілями можуть стати Кримський міст, російські боєкомплекти, командні пункти та аеродроми.

"Ймовірно, такими ракетами будуть здійснені атаки саме по Криму, бо в нас є обіцянка партнерам не використовувати їх по території Росії", – підсумував Гетьман.

Олексій Гетьман про далекобійні ракети для ЗСУ: дивіться відео

Ефект від зброї США буде миттєвий

США ухвалили довгоочікуваний закон про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець зазначив, що Кремль не очікував, що за документ таки проголосують.

"Плану Б" цього разу у Кремля не було, що підтверджує розгубленість та агресія, яка вилилась зі сторінок соцмереж з боку Дмитра Медведєва, Марії Захарової та Дмитра Пєскова. Вони розгублено почали кричати, мовляв, що це "шабаш" і вони дадуть відповідь", – сказав Березовець.

Тарас Березовець про рішення США щодо допомоги: дивіться відео

Однак малоймовірно, що Україна дочекається цих страшилок, адже ефект від рішення США щодо допомоги буде миттєвим – так вважає ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

Звісно, не варто очікувати, що вся допомога прийде в одну мить і одразу стане набагато краще. Однак Збройні Сили України вже можуть почуватися вільніше.

"Снаряди, які ми економили, більше не треба буде економити хоча б на одній, вузькій ділянці фронту. Це призведе до того, що українські військові зможуть випустити на кілька сотень снарядів вдень більше. Тому, очевидно, що ефект буде", – пояснив Шарп.

Аналіз ситуації від Давида Шарпа: дивіться відео

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко також запевнив, що зміни будуть суттєвими.

Поява цієї зброї призведе до всієї зміни стратегії наших Збройних Сил на полі бою,

– заявив він.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан не погоджується з думкою деяких експертів, що допомога США знадобиться виключно для оборони.

До 50 мільярдів з 60 наданих США – це безпосередня допомога саме із засобами поразки. Ці гроші можуть бути залучені на наступальний напрямок,

– пояснив Світан.

Він підкреслив, що особливо це станеться у разі отримання ще й літаків та далекобійних ракет. Тоді наступ має усі шанси на успіх.

Роман Світан про нові можливості ЗСУ: дивіться відео

Російський наступ "накрився"

Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що Росія планувала новий великий наступ приблизно у червні 2024 року – сподівалась на успіх саме через критичну ситуацію у ЗСУ. Ворог знав, що в України проблеми через нестачу зброї.

Однак допомога від США все "зламала" Росії. Ймовірно, тепер вони не наважаться на такий крок.

Зараз можна стверджувати, що "вікно можливостей", яке відкрилося для Росії через нестачу боєприпасів у Сил оборони, зачиняється. Дуже скоро ми будемо отримувати допомогу із США. Рахунок пішов на дні,

– сказав Попович.

Так само вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко – росіяни мають відмовитись від наступальних дій, зважаючи на покращену ситуацію для ЗСУ.

Водночас Мусієнко розуміє, що чекати від росіян розумного рішення не варто. Відмова від наступу буде проявом слабкості, а Путін не здатен на таке приниження.

"Нехай лізуть в цю пастку. Я думаю, що тепер наші шанси створити цю пастку для ворога стали ще більшими", – підсумував Мусієнко.

Олександр Мусієнко про провал плану наступу Росії: дивіться відео

Авіації ворога – кінець

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко проаналізував, що найефективнішою проти російської авіації буде комплексна робота – застосування літаків F-16 та зенітно-ракетних комплексів, які мають найбільшу дальність.

"Щоб боротися із керованими авіаційними бомбами, треба збивати носії чи бити по аеродромах. Для аеродромів потрібні ATACMS та F-16. Щоб збивати ворожі носії у повітрі, потрібна авіація і зенітно-ракетні комплекси з великою дальністю", – пояснив Романенко.

Зверніть увагу! Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що перші літаки F-16 вже незабаром будуть в Україні. Вони почнуть прибувати цього року разом з навченими пілотами. Також буде персонал, який обслуговуватиме техніку.