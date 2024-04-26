Що на це вказує пояснив у щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Пожежа в Омську

Котрий день поспіль в Росії палає. Минулої доби горіло на нафтобазі в Омську. Масштаби були настільки значними, що росіянам довелося залучати величезну кількість техніки та особового складу, також гасити пожежу з гелікоптерів.

Цей нафтопереробний завод один з найбільших в Росії. За рік потужності дозволяють перероблювати приблизно 20 мільйонів тонн нафти.

Нафтобаза розташована неподалік заводу, куди, ймовірно, цілили дрони. Це один з механізмів ліквідації самого заводу.

Я думаю, що дістає або наша розвідка, або російські партизани, або армії спротиву тих республік, які контролюють цю територію. Не виключаю роботу казахів, поруч Казахстан, вони також можуть докладати зусиль до знищення нафтопереробної галузі Росії,

– додав полковник в запасі.

Криму приготуватись

В Криму також неспокійно. Повідомляють, що в районі Сак було гучно. На тимчасово окупованому півострові ворога охопила паніка після передачі ракет ATACMS від США на 305 кілометрів. До того ж The New York Times написали, що ці ракети дальнього радіуса дії призначені саме для Керченського мосту.

Світан пояснив, після того, як там працювала ракета ADM-160 MALD, що використовується як перешкода для ППО, викликаючи на себе вогонь, в цей час ДРЛС та безпілотники виявляли ворожі ЗРК на півострові.

Тому росіяни чудово розуміють, що найближчим часом буде завдано удару по Криму, по стаціонарних воєнних цілях, там їх понад 150. Це саме завдання для балістичних ракет типу ATACMS з 300 кілометрів дальності. Протягом трьох діб, імовірно, може бути завдано удару,

– підкреслив Світан.

Особливо тривожно в цей час має бути Сакам та Новофедорівці, в яких розташовані центри управління ворога.

Ще в 2022 році українські ракети “Грім” відмінусували там ескадрилью літаків, але досі пункт управління там залишився. Кілька місяців тому Україна повторно також ліквідувала там серйозну кількість командного складу. Однак досі там стоїть система керування російською авіацією, зокрема і морською. Також там розташовані воєнні склади, які просто неможливо перемістити.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Все частіше в своїх пабліках росіяни жаліються на нестерпні умови на лівому березі Херсонщини, там вони зазнають величезних втрат. Українській армії з правого берега зручно застосовувати FPV-дрони, і саме влучання по російській артилерії наразі вийшло на новий рівень за масштабом.

Полковник в запасі переконаний, що трикутник від Кінбурнської коси до Мелітополя і до Василівки – буквально "зручний полігон для знищення росіян зараз". Як тільки на правому березі українські оборонці отримують засоби дальнього ураження, починають накривати все більші території. До того ж логістика на правий берег Херсону для ЗСУ є більш зручною і, як мінімум, вдвічі коротшою, ніж для ворога на лівому березі.

Тут в росіян програшна позиція апріорі,

– резюмував Світан.