Про пожежу повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що загоряння сталося в промисловій зоні Нафтовиків, передає 24 Канал.
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В Омську горять нафтопродукти
Як повідомляють у мережі, зранку 25 квітня в російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа у промзоні на складах з нафтопродуктами. У місцевому МНС стверджують, що загоряння сталося у цистернах з нафтопродуктами.
Масштабна пожежа в Омську: дивіться відео
Вогонь вже охопив щонайменше три цистерни із нафтопродуктами, кожна з яких об'ємом 200 літрів. За попередньою інформацією, вогонь вже охопив площу у понад 500 квадратних метрів. Площа загоряння продовжує збільшуватися й вже досягла майже 1000 квадратних метрів.
Стовп чорного диму накрив місто: дивіться відео
Місцеві жителі також бідкаються на звуки вибухів в районі Нафтовиків. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Традиційно, про жертв чи постраждалих окупанти не повідомляли.
В Омську горять цистерни з нафтопродуктами: дивіться відео
Рятувальники намагаються приборкати пожежу: дивіться відео
Пожежі й вибухи – звичні явища для Росії
- У Воронежі 22 квітня сталася масштабна пожежа на заводі "ЕНІКмаш-В", який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні. Вогонь охопив понад 3000 квадратних метрів. Про постраждалих росіяни не повідомляли.
- 20 квітня окупанти бідкалися на масовану атаку дронів й повідомляли про вибухи у різних областях. Також виникли пожежі. Зокрема в Брянській області спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, в Смоленській області – на нафтопереробному заводі, а в Бєлгородській області сталося загоряння за межами міста Старий Оскіл.
- Спалахують пожежі й на військових об'єктах. До прикладу, 16 квітня в Москві сталося загоряння на території заводу "Авангард", де виготовляють боєприпаси для С-300. Варто зауважити, що це єдиний завод у Росії, який виготовляє ракети до ЗРК. Офіційні представники московської влади ніяк не коментували інцидент, також не повідомлялося про жертв чи постраждалих.