О пожаре сообщают российские телеграм-каналы. Известно, что возгорание произошло в промышленной зоне Нефтяников, передает 24 Канал.
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В Омске горят нефтепродукты
Как сообщают в сети, утром 25 апреля в российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар в промзоне на складах с нефтепродуктами. В местном МЧС утверждают, что возгорание произошло в цистернах с нефтепродуктами.
Масштабный пожар в Омске: смотрите видео
Огонь уже охватил по меньшей мере три цистерны с нефтепродуктами, каждая из которых объемом 200 литров. По предварительной информации, огонь уже охватил площадь в более 500 квадратных метров. Площадь возгорания продолжает увеличиваться и уже достигла почти 1000 квадратных метров.
Столб черного дыма накрыл город: смотрите видео
Местные жители также жалуются на звуки взрывов в районе Нефтяников. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Традиционно, о жертвах или пострадавших оккупанты не сообщали.
В Омске горят цистерны с нефтепродуктами: смотрите видео
Спасатели пытаются обуздать пожар: смотрите видео
Пожары и взрывы – привычные явления для России
- В Воронеже 22 апреля произошел масштабный пожар на заводе "ЭНИКмаш-В", который специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении. Огонь охватил более 3000 квадратных метров. О пострадавших россияне не сообщали.
- 20 апреля оккупанты жаловались на массированную атаку дронов и сообщали о взрывах в разных областях. Также возникли пожары. В частности, в Брянской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры, в Смоленской области – на нефтеперерабатывающем заводе, а в Белгородской области произошло возгорание за пределами города Старый Оскол.
- Вспыхивают пожары и на военных объектах. К примеру, 16 апреля в Москве произошло возгорание на территории завода "Авангард", где изготавливают боеприпасы для С-300. Стоит заметить, что это единственный завод в России, который производит ракеты к ЗРК. Официальные представители московских властей никак не комментировали инцидент, также не сообщалось о жертвах или пострадавших.