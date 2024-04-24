По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, еще один человек погиб. Об этом рассказывают российские СМИ и местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Три железнодорожные цистерны горели под Симферополем
В поселке Комсомольское под Симферополем в районе железнодорожной станции Симферополь-Грузовой вспыхнул пожар в железнодорожной цистерне.
Предварительно установлено, что в результате инцидента есть трое пострадавших, и одна жертва. Причиной возгорания считают нарушение правил технологического процесса.
К тушению были привлечены 109 спасателей и 28 единиц техники. Открытое пламя было ликвидировано в 13:30 на площади 10 квадратных метров. Уже в 14:23 в местном МЧС сообщили, что возгорание цистерны в поселке Комсомольское было полностью ликвидировано.
Как ликвидировали пожар: смотрите видео
Удар по аэродрому в Джанкое 17 апреля: что известно
- В ночь на 17 апреля в районе военного аэродрома в оккупированном Джанкое слышали взрывы. Позже Генштаб подтвердил, что был нанесен удар по военным объектам противника.
- Позже разведка обнародовала список российской техники, которая была уничтожена или получила серьезные повреждения: четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400, три радиолокационные станции, пункт управления противовоздушной обороной и оборудование для наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
- Партизаны из "Атеш" отметили, что оккупанты очень верили в эффективность своей "пе-ве-о", располагая рядом с ней склады с боеприпасами. Поэтому детонация после ударов по ЗРК С-400 продолжалась очень долго.