За попередніми даними, в результаті пожежі постраждали троє людей, ще одна людина загинула. Про це розповідають російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Три залізничні цистерни горіли під Сімферополем
У селищі Комсомольське під Сімферополем в районі залізничної станції Сімферополь-Грузовий спалахнула пожежа в залізничній цистерні.
Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту є троє постраждалих, та одна жертва. Причиною загоряння вважають порушення правил технологічного процесу.
До гасіння було залучено 109 рятувальників та 28 одиниць техніки. Відкрите полум'я було ліквідовано о 13:30 на площі 10 квадратних метрів. Вже о 14:23 у місцевому МНС повідомили, що загоряння цистерни в селищі Комсомольське було повністю ліквідоване.
Як ліквідовували пожежу: дивіться відео
Удар по аеродрому в Джанкой 17 квітня: що відомо
- У ніч на 17 квітня в районі військового аеродрому в окупованому Джанкої чули вибухи. Пізніше Генштаб підтвердив, що було завдавано удару по військовим об'єктам противника.
- Згодом розвідка оприлюднила список російської техніки, яка була знищена або отримала серйозні пошкодження: чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400, три радіолокаційні станції, пункт керування протиповітряною обороною та обладнання для спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
- Партизани з "Атеш" відзначили, що окупанти дуже вірили у ефективність своєї "пе-ве-о", розташовуючи поруч із нею склади з боєприпасами. Тому детонація після ударів по ЗРК С-400 тривала дуже довго.