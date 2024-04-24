За попередніми даними, в результаті пожежі постраждали троє людей, ще одна людина загинула. Про це розповідають російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Три залізничні цистерни горіли під Сімферополем

У селищі Комсомольське під Сімферополем в районі залізничної станції Сімферополь-Грузовий спалахнула пожежа в залізничній цистерні.

Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту є троє постраждалих, та одна жертва. Причиною загоряння вважають порушення правил технологічного процесу.

До гасіння було залучено 109 рятувальників та 28 одиниць техніки. Відкрите полум'я було ліквідовано о 13:30 на площі 10 квадратних метрів. Вже о 14:23 у місцевому МНС повідомили, що загоряння цистерни в селищі Комсомольське було повністю ліквідоване.

Як ліквідовували пожежу: дивіться відео

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