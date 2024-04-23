Издание Forbes пишет, что Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Длинный Нептун". В частности, удлинили корпус, чтобы дальность поражения была больше. В свою очередь представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что неспокойно во временно оккупированном Крыму будет и дальше.

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Будет и дальше взрываться

Так, утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. В результате этого был поражен российский корабль "Коммуна".

Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут происходить и в дальнейшем. Там будут гореть штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить до тех пор, пока они (россияне – 24 Канал) не оставят нашу территорию. Это мы можем пообещать,

– отметил Плетенчук.

Более того – все это является законными военными целями. Поэтому Украина будет продолжать минусовать ту технику и средства врага, которыми он наносит поражения по территории нашей страны.

"Командующий военно-морских сил ВСУ конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью", – добавил он.

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