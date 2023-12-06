Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что Крымский мост на временно оккупированном полуострове не будет приоритетом для этой ракеты. Отметим, что детали о модификации "Нептуна" рассказывал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
К теме Можно бить по Москве: Свитан рассказал о модернизированной ракете "Нептун"
"Есть значительно большее количество более "вкусных" целей непосредственно на территории России", – подчеркнул Катков.
В то же время следует понимать, что важным фактором в таких ударах является количество средств. Ведь, условно, 1 ракета в месяц не позволит наносить чувствительные для врага удары. Такие поражения должны быть постоянными и методическими.
Переработать противокорабельную ракету "Нептун" для ударов по наземным целям – это значительно сложнее, чем кажется,
– добавил главный редактор Defence Express.
Ведь фактически говорится о тотальной переработке ракеты на фоне увеличения дальности и веса боевой части. Это комплексная задача повышения боеспособности. А поражение наземных целей – это еще большая задача.
Предполагается, что дальность ракеты может быть до 400 километров вместо 300. А боевая часть может достигать 350 килограммов, а не 150.
Что нужно, чтобы "Нептун" работал по земле
Принцип наведения противокорабельной ракеты – реактивная радиолокационная головка самонаведения. Так оружие выходит в соответствующий район за заданными координатами цели, высматривает её и в воде находит корабль.
Чтобы эта крылатая ракета била по наземным целям, нужно её переработать и поставить значительно более надежную систему навигации. Одно дело, когда ракета летит над морем, где вряд ли на баржах будут стоять РЭБ-средства врага. Она летит по навигации и самостоятельно находит цели, которые радиолокационно заметны в воде.
"Это значительно меньшая сложность, чем довести ракету при использовании врагом средств РЭБ, чтобы она поразила цель. Самый простой вариант – просто по координатам", – сказал Олег Катков.
Тем временем есть предположение, что на ракете устанавливается активная головка наведения. Это позволяет поражать цель с большей точностью.
В Украине начнут новое производство оружия: смотрите видео
Чтобы "Нептун" летел над сушей, нужно заменить систему навигации. Например, чтобы ракета летела и снимала под собой поверхность. Затем она сравнивает её с изображением, которое имеет привязку к координатам цели, и понимает, где она. Это довольно сложная система.
Также ракета должна обходить рельеф местности. Для этого нужно переработать систему полета. Чтобы оружие не врезалось, в частности, в холмы и деревья.
Это довольно сложная масштабная работа, которая, очевидно, была проделана. Ведь есть информация об использовании "Нептуна" по береговым целям оккупированного Крыма. Следующий шаг – конечно, добавление всех систем, которые позволят лететь долгое время над сушей,
– подчеркнул главный редактор Defence Express.
Украина производит оружие
- С 2024 года Украина существенно нарастит производство вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов. Приоритет – производство средств ПВО. Планируют производить как переносные ЗРК, так и системы ПВО, которые могут бить на больше, чем 100 километров.
- Украинское государство наладило производство ударных БПЛА – аналогов иранских "Шахедов". Украинские дроны более мощные и смогут преодолевать почти 1000 километров.
- Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что у Украины есть отработанные экспериментальные образцы украинских ракет, которые имеют 750 – 1000 километров дальности.