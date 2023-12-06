Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что Крымский мост на временно оккупированном полуострове не будет приоритетом для этой ракеты. Отметим, что детали о модификации "Нептуна" рассказывал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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"Есть значительно большее количество более "вкусных" целей непосредственно на территории России", – подчеркнул Катков.

В то же время следует понимать, что важным фактором в таких ударах является количество средств. Ведь, условно, 1 ракета в месяц не позволит наносить чувствительные для врага удары. Такие поражения должны быть постоянными и методическими.

Переработать противокорабельную ракету "Нептун" для ударов по наземным целям – это значительно сложнее, чем кажется,

– добавил главный редактор Defence Express.

Ведь фактически говорится о тотальной переработке ракеты на фоне увеличения дальности и веса боевой части. Это комплексная задача повышения боеспособности. А поражение наземных целей – это еще большая задача.

Предполагается, что дальность ракеты может быть до 400 километров вместо 300. А боевая часть может достигать 350 килограммов, а не 150.

Что нужно, чтобы "Нептун" работал по земле

Принцип наведения противокорабельной ракеты – реактивная радиолокационная головка самонаведения. Так оружие выходит в соответствующий район за заданными координатами цели, высматривает её и в воде находит корабль.

Чтобы эта крылатая ракета била по наземным целям, нужно её переработать и поставить значительно более надежную систему навигации. Одно дело, когда ракета летит над морем, где вряд ли на баржах будут стоять РЭБ-средства врага. Она летит по навигации и самостоятельно находит цели, которые радиолокационно заметны в воде.

"Это значительно меньшая сложность, чем довести ракету при использовании врагом средств РЭБ, чтобы она поразила цель. Самый простой вариант – просто по координатам", – сказал Олег Катков.

Тем временем есть предположение, что на ракете устанавливается активная головка наведения. Это позволяет поражать цель с большей точностью.

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Чтобы "Нептун" летел над сушей, нужно заменить систему навигации. Например, чтобы ракета летела и снимала под собой поверхность. Затем она сравнивает её с изображением, которое имеет привязку к координатам цели, и понимает, где она. Это довольно сложная система.

Также ракета должна обходить рельеф местности. Для этого нужно переработать систему полета. Чтобы оружие не врезалось, в частности, в холмы и деревья.

Это довольно сложная масштабная работа, которая, очевидно, была проделана. Ведь есть информация об использовании "Нептуна" по береговым целям оккупированного Крыма. Следующий шаг – конечно, добавление всех систем, которые позволят лететь долгое время над сушей,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

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