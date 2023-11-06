Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что очень важно Украине наладить собственное производство беспилотников

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Сколько нужно дронов

Дроны не являются высокотехнологичным оружием, в отличие от ракет, которые в Украине тоже успешно производятся, – прежде всего ракета "Нептун".

Преимущества дронов в том, что они просты в производстве, а также могут нести взрывчатку весом 30-40 килограммов.

А если такие дроны могут летать на огромное расстояние, то принципиально важно иметь их в огромном количестве. Это оружие не является высокоточным, оно может промахнуться на несколько десятков метров. Однако если дронов будет много, это не проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт оценил перспективы использования дронов украинского производства: смотрите видео

Если нужно атаковать аэродром, то от 5 до 20 дронов выведут его из строя – и авиацию, и самую взлетную полосу.

Также дронами можно атаковать склад с боеприпасами или с горюче-смазочными материалами. Главное попасть по нему, а дальше последует детонация.

Кроме того, с помощью дронов можно наносить удары по небольшим мостам или автомобильным путям. Взрывчатка, переносящая беспилотник, может сделать невозможным движение по ним.

"Если дроны будут производить тысячами в месяц, то сотня украинских БПЛА, атакующих российский порт, смогут существенно повредить корабли, которые там будут ", – подчеркнул Алексей Гетьман.

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