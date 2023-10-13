Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич, подчеркнув, что в начале войны даже не было представления о том, что FPV-дроны можно будет использовать в боевых действиях.

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Дрон выполняет иную задачу, чем артиллерия

Хотя FPV-дроны доказали свою эффективность, однако гораздо лучше вместо них использовать обычную артиллерию. Дрон выполняет иную задачу, чем артиллерия: он может сдвинуть цель, иногда довести ее до детонации.

Однако артиллерия при правильно скорректированном огне является более эффективной, чем FPV-дроны.

Справка. FPV-дроны – эффективное средство, которое может нести 1 – 1,5 килограмма взрывчатки на расстоянии до 20 километров и поражать на скорости 100 – 120 километров в час.

Американцы делали сюжет о нас, и говорили, мол, какие вы молодцы, что используете FPV-дроны. Однако мы их применяем из-за того, что у нас не хватает регулярной артиллерии и боеприпасов к ней,

– подчеркнул сержант 92 ОМБр.

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Поэтому, по его словам, приходится переделывать гражданский дрон в боевое средство. Однако для поражения военной техники приходится иногда использовать 5 – 6 FPV-дронов, чтобы, например, танк сдетонировал.

"Эти дроны будут оставаться боевым средством в течение всей войны, и после нее будут дорабатываться. Это вспомогательное средство к артиллерии. Как говорят наши артиллеристы; "Это наша летучая артиллерия". Это снаряд, у которого есть камера и моторчик", – отметил Маляревич.

Обратите внимание! Олесь Маляревич призвал тех, кто делает сборы на покупку на FPV-дронов для военных, всегда консультироваться с профессионалами, какой именно дрон приобрести. Ведь все дроны разные, и есть непригодные к использованию. А потому, чтобы не тратить напрасно деньги, лучше спросить у военных.

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