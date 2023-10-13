Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич, наголосивши, що на початку війни навіть не було уявлення про те, що FPV-дрони можна буде використовувати у бойових діях.

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Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія

Хоча FPV-дрони довели свою ефективність, проте набагато краще замість них використовувати звичайну артилерію. Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія: він може зрушити ціль, інколи довести її до детонації.

Однак артилерія при правильно скорегованому вогні, є більш ефективною, ніж FPV-дрони.

Довідка. FPV-дрони ефективний засіб, який може нести 1 – 1,5 кілограма вибухівки на відстані до 20 кілометрів та вражати на швидкості 100 – 120 кілометрів на годину.

Американці робили сюжет про нас, і говорили, мовляв, які ви молодці, що використовуєте FPV-дрони. Проте ми їх застосовуємо через те, що у нас не вистачає регулярної артилерії та набоїв до неї,

– наголосив сержант 92 ОМБр.

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Через це, за його словами, доводиться переробляти цивільний дрон у бойовий засіб. Проте для ураження військової техніки доводиться інколи використовувати 5 – 6 FPV-дронів, щоб, наприклад, танк здетонував.

"Ці дрони будуть залишатися бойовим засобом протягом усієї війни, і після неї будуть допрацьовуватись. Це допоміжний засіб до артилерії. Як кажуть наші артилеристи; "Це наша летюча артилерія". Це снаряд, який має камеру та моторчик", – зазначив Маляревич.

Зверніть увагу! Олесь Маляревич закликав тих, хто робить збори на купівлю на FPV-дронів для військових, завжди консультуватись з професіоналами, який саме дрон придбати. Адже всі дрони різні, і є ті, що непридатні до використання. А тому, щоб не витрачати марно гроші, краще запитати у військових.

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