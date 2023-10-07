А тому авіаційна розвідка є важливим компонентом у ході боїв. Про це 24 Каналу розповів командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр, позивний "Лего", який працює на напрямку Урожайного.

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Ворог теж нарощує зусилля

Він зазначив, що якщо раніше Росія мала перевагу в артилерії та авіації, то ЗСУ була попереду у застосування безпілотних авіаційних комплексів.

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Ми їх успішно використовуємо, і зараз створені ударні групи, які є нашою контрбатарейною боротьбою,

– наголосив командир ударної роти БПАК.

Водночас росіяни адаптуються, вони відзначають ефективність використання БпЛА Україною й також нарощують безпілотні авіаційні комплекси.

Зараз ми виграємо, але нам потрібно закріплювати цей успіх і надалі розвиватися. Адже ворог своєю чергою теж нарощує зусилля, застосовуючи FPV-дрони та інші дрони-камікадзе,

– зазначив Олександр.

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Роль FPV-дронів буде зростати

Існує думка, що FPV-дрони можуть певним чином замінити або підсилити артилерію.

Однак замінити 155 міліметровий калібр дуже важко, але ми можемо завдавати точкові удари з великою ймовірністю влучання. На сьогодні можемо покривати відстань 15 – 20 кілометрів,

– підкреслив він.

Пересування ворога, підвіз боєкомплекту, логістика, вихід на позиції для пострілів перебуває під прицілом наших дронів. І вони змушені відтягувати свою техніку. Тому велику роль відіграють FPV-дрони, літаки-камікадзе, нічні бомбери. Цей комплекс дозволяє витісняти ворога з першого ешелону.

"Роль FPV-дронів буде зростати, треба постійно їх адаптувати, вдосконалювати. Це дозволить зменшити наші втрати зокрема людського ресурсу. Дрони – це техніка, і якщо можна робити збори для того, щоб знищити ворога не за рахунок втрат дронів, які коштують 500 доларів, то потрібно розвивати цей напрямок", – відзначив командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр на позивний "Лего".

Важливо! У виданні The Wall Street Journal зазначають, що використання дронів під час цієї війни має дуже велике значення. Особливо це стосується FPV-дронів. Їхня вартість незначна порівняно зі ціною артилерійського снаряда або ж танка. Однак саме важку зброю противника невеличкий та недорогий дрон може вивести з ладу або ліквідувати.

Дрони на службу у ЗСУ