Такою думкою із 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. На його думку, успіхи в ураженні російських військових об'єктах свідчать про те, що українські військові мають перевагу над російською протиповітряною обороною.
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Які перспективи ударів по російській території
Україна вже давно працює над власними ракетами та дронами, які мають уражати стратегічні об'єкти окупантів. І саме збільшення кількості засобів ураження є одним із найголовніших завдань Сил оборони України.
Мета таких ударів – знищення пускових установок, які щоденно завдають удари по нашій території, зокрема й підводних та надводних кораблів агресора, а також стратегічної авіації,
– пояснив генерал.
Ці об'єкти є першочерговими для ураження, і якщо раніше Сили оборони не мали засобів, які були здатні для виконання подібних завдань, то сьогодні на озброєнні вже є дрони з 800-кілометровою дальністю ураження,
Також важливими цілями на ворожій території є вертолітні майданчики та підприємства, що працюють на російську армію. Такі ураження суттєво впливають на бойові дії на фронті, і саме тому кількість уражених об'єктів агресора має і буде збільшуватись.
Микола Маломуж про ураження російських військових об'єктів: дивіться відео
Чи здатна Росія захиститися
На цьому етапі бойових дій триває війна технологій. Залежно від того, яке військо має кращі засоби й тактику їхнього застосування, на тому боці й буде перевага.
Саме тому Україна активно працювала над збільшенням способів ураження російських об'єктів на окупованих територіях. І тепер, завдяки морським дронам, БпЛА та крилатим ракетам українського виробництва, а також засобам наших партнерів на зразок Storm Shadow, Сили оборони здатні дезорієнтовувати ППО противника зміною тактик ураження.
"Напередодні кожної великої атаки військові змінюють її модель, задіюючи в тому числі радіоелектронну боротьбу та відволікаючі удари. В цьому і полягає мистецтво ведення війни технологій, і Україні вдається це робити, як це показують успішні ураження об'єктів у Севастополі та західному узбережжю Криму", – наголосив Маломуж.
Куди востаннє приходила "бавовна"
- В перший день жовтня ударні дрони долетіти до курортного міста Сочі, де базувалися гелікоптери. Окупанти в терміновому порядку перемістили свою авіацію й традиційно запевняли, що "потєрь нєт".
- В цей же день, як припускають, постраждати від атаки БпЛА міг авіазавод у Смоленську. Якщо ураження підтвердиться, це буде черговим ударом по російському ВПК. Раніше дрони також змогли уразити завод із виробництва оптичних приладів у Сергієвому Посаді поблизу Москви.
- Також недавнім успіхом в ураженні військових цілей на території Росії стало знищення радіолокаційної станції під Курськом, яка мала відповідати за виявлення цілей на надмалих висотах.