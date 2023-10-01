Російські ЗМІ пишуть, що у Смоленську безпілотний літальний апарт атакував завод держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння". Сили ППО, ймовірно, не спрацювали, передає 24 Канал.

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Дрони намагались збити зі стрілецької зброї

Безпілотник атакував Смоленський авіазавод. Це стає зрозуміло із опублікованих очевидцями відео, пишуть російські ЗМІ. На записі чути постріли зі стрілецької зброї перед вибухом, що, спростовує заяву міноборони про збиття всіх повітряних цілей силами ППО.

Російське міноборони повідомило, що над Смоленською областю знищили три українські БпЛА, а згодом у відомстві додали інформацію про знищення ще двох безпілотників. Губернатор регіону написав, що обійшлося без жертв.

Момент вибуху у Смоленську: дивіться відео

Першими про вибухи на заводі почали сповіщати очевидці.

На Покровці було чутно БпЛА, а потім вибух в районі авіаційного заводу,

– мовилось у першому із таких повідомлень.

На території заводу розташований також аеродром "Північний", де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу.

️Що робили на авіазаводі у Смоленську Основними напрямками діяльності заводу є серійне виробництво виробів, розроблених на підприємствах корпорації "Тактичне ракетне озброєння"; виготовлення за індивідуальними замовленнями літаків Як-18Т, СМ-92Т у різних модифікаціях; технічне обслуговування літаків Як-18Т, виготовлення запчастин до літаків Як-40, Як-42.

Постраждав не тільки завод

Місцеві телеграм-канали Смоленська повідомляють, що постраждав не тільки авіазавод.

БпЛА пролетів чималу відстань: дивіться відео

За їх інформацією, удару БпЛА також зазнала велика нафтобаза та академія ППО, одна із двох у Росії.

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