Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи пролунали близько о 03:45. Що відомо про вибухи в Бєлгороді та області – повідомляє 24 Канал.

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Нарахували щонайменше 9 вибухів

Жителі Бєлгородщини уночі 30 вересня почали повідомляти про потужні вибухи. Вже за кілька хвилин у мережі з'явилися кадри нібито роботи російського "пе-ве-о". Проте росіян не заспокоїла робота "захисників".



Бідкання росіян у мережі / Скриншот Сергія Братчука

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Нажахані бєлгородці у мережі почали активно обговорювати потужні вибухи. Згодом, місцева влада все ж вирішила прокоментувати "тривожну ситуацію" в регіоні. Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив, що над містом й областю нібито "спрацювала система пе-ве-о". За його словами, усі повітряні цілі "були збиті", і вже традиційно – "жертв та руйнувань не зафіксували".

Робота "пе-ве-о" на Бєлгородщині: дивіться відео

Кадри роботи російського "пе-ве-о" показали у мережі: дивіться відео

Російське міноборони також прокоментувало вибухи на Бєлгородщині. Пропагандисти традиційно звинуватили Україну в атаці, заявивши, що регіон буцімто "обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Вночі 30 вересня близько 03:45 за московським часом зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням 9 снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган". Черговими засобами ППО над Білгородською областю знищено у повітрі всі 9 снарядів,

– мовиться у черговій брехливій заяві окупантів.

У мережі також публікують кадри уламків, які знаходять у Бєлгороді та області. Втім, варто наголосити, що на світлинах можуть бути уламки російських ракет від "пе-ве-о", якими збивали невідомі повітряні цілі.

Збиття невідомих цілей на Бєлгородщині: дивіться відео

"Бавовнятко" завітало й у Брянськ

Неспокійною ніч на 30 вересня була й у Брянській області. У селі Погар пролунав потужний вибух, після чого на місцевій електропідстанції виникла пожежа. Як наслідок, жителі села залишилися без світла.

Втім, місцеву владу це ніяк не хвилювало. Уночі не було повідомлень з коментарем, що саме відбулося на Брянщині. Лише приблизно через годину прокинувся місцевий губернатор, який традиційно звинуватив Україну в атаці на Брянську область. він також заявив, що виникли "деякі проблеми з енергозабезпеченням".