Джерела 24 Каналу в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї були підключені важливі військові об'єкти Росії.

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СБУ атакувала електричну підстанцію

На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі. Хоча російське міноборони розповідає, що нібито було "знищено 11 українських безпілотників" у Курській області.

Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут – не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни",

– сказало джерело 24 Каналу в СБУ.

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У Росії підтвердили, що у населеному пункті Біла Бєловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Унаслідок атаки один із трансформаторів загорівся і знеструмлено п'ять населених пунктів.

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