Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що однією з головних цілей атак українських дронів стали російські підприємства, що працюють на ракетобудування.

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Україна намагається уповільнити виробництво зброї у Росії

Буданов підкреслив, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована якраз у європейській частині Росії. Відтак, ці підприємства у зоні досяжності для безпілотників.

Керівник розвідки зазначив, що серед атакованих останнім часом підприємств мовиться про Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів.

Також це Редкінський дослідний завод у Тверській області, де виробляють компоненти ракетного палива. Безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.

За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК Росії

Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння,

– уточнив Буданов.

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