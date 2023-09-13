За даними окупантів, уламки БПЛА впали на території заводу. Атаку дроном 24 Каналу підтвердили власні джерела у розвідці.

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Росіяни заявили про атаку дрона на хімзавод

Пропагандисти стверджують, що нібито дрон атакував Редкінський хімічний завод. Уламки впали на склад, який орендує компанія "НПЦ Спецнафтопродукт". Там пошкоджено порожню цистерну та вибито вікна у найближчій будівлі заводу.

РосЗМІ зазначають, що постраждалих та жертв немає.

Зверніть увагу! Редкінський хімзавод розташований у Конаківському районі. Це одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості Росії. Він виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

Росію часто "атакують" БПЛА