По данным оккупантов, обломки БПЛА упали на территории завода. Атаку дроном 24 Каналу подтвердили собственные источники в разведке.

Смотрите также Россия в огне: вслед за институтом, где разрабатывали "Искандеры", вспыхнул химзавод

Россияне заявили об атаке дрона на химзавод

Пропагандисты утверждают, что якобы дрон атаковал Редкинский химический завод. Обломки упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтепродукт". Там повреждена пустая цистерна и выбиты окна в ближайшем здании завода.

РосСМИ отмечают, что пострадавших и жертв нет.

Обратите внимание! Редкинский химзавод расположен в Конаковском районе. Это одно из самых старых предприятий химической промышленности России. Он производит химическую продукцию авиационной и космической промышленности.

Россию часто "атакуют" БПЛА