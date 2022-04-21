Российское МЧС заявило, что огонь вспыхнул в неиспользовавшемся цехе ангарного типа. Об этом сообщает 24 канал.

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Местные власти убеждают, что все нормально

Власти заявили, что местным жителям якобы не грозит опасность распространения огня вместе с химическими веществами.

Заметим, что Дмитровский химический завод является одним из самых больших на территории страны-агрессорки. Впрочем, местные власти сообщили, что не за что волноваться, а спецавтомобиль радиационной и химической защиты проверил концентрацию вредных и опасных веществ в воздухе на месте возгорания.

Состояние воздуха контролируется,

– сообщили в администрации Кинешма.

Но уже известно, что пострадал, по меньшей мере, один человек. Его доставили в больницу с ожогами.

К слову, ранее в этот же день в России загорелся оборонный институт. Он разрабатывал ракеты "Искандер", которыми Россия обстреливает украинские города.

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