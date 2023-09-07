Первую информацию об этом обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Впоследствии это подтвердило и минобороны России. Оба хвалятся работой российской ПВО. В общей сложности было 3 дрона – два летели на Ростов, а один – на Москву. 24 Канал.

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Обломки дрона упали в Раменском

По словам окупантов, атака произошла примерно в 3 часа ночи. И ее, конечно, якобы удалось отразить силами ПВО. Традиционно ни разрушений, ни пострадавших на месте падения обломков нет. Правда, там уже работают экстренные службы.

В минобороны России традиционно обвинили в атаке Украину. оккупанты убеждают, что атаковать Москву хотел дрон самолетного типа. После сбития его обломки рухнули в Раменском районе Московской области.

"Был сильный взрыв и посыпались стекла"

В ростовских чатах местные уже жалуются об атаке. По их словам, сначала раздался сильный взрыв, и сразу же посыпались стекла. Такое пришлось пережить жителям нескольких домов. Также пострадали припаркованные автомобили.

У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка,

– говорят россияне.

По данным российских СМИ, обломок дрона упал во дворе жилого дома и загорелся. Произошло это недалеко от международного аэропорта "Жуковский".

На месте падения обломка сразу же перекрыли движение. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки. Сотрудники Росгвардии громкоговорителем просили людей разойтись по домам.

В это время в Москве загорелся склад

Сразу же из сообщения об атаке дроном на Москву в МЧС России заявили, что в Подмосковье горит состав. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

Угрозы перехода огня соседние здания вроде бы нет. По предварительной информации, пострадавших традиционно тоже нет.