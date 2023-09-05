Об этом сообщают российские СМИ. В конце концов россияне, как всегда, отчитались, что "вражеские цели уничтожило отечественное ПВО", передает 24 Канал.

Смотрите также Дикие способы защиты: уберегут ли "мангалы" российские самолеты от дроновых атак

В России пытались атаковать резиденцию Путина

Пропагандисты отметили, что ночью 5 сентября "неизвестные дроны" попытались атаковать Москву, а также резиденцию президента России. Этот дом Путина расположен вблизи населенного пункта Завидово в Тверской области страны-агрессорки.

В сети также появилось видео якобы сбития этого "вражеского беспилотника". Оккупанты в своем пропагандистском духе рапортовали о "работе ПВО".

Резиденцию Путина пытались атаковать беспилотники: смотрите видео

Кроме того, российские пропагандисты заявили, что дроны также прилетели в Подмосковье. В частности, обломки этих летательных аппаратов якобы упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе в Московской области.

Россияне жалуются, что во время пожара было слышно несколько сильных взрывов. К тому же, мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что "ПВО уничтожила беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья".

В Москве ночью было неспокойно