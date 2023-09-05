Про це повідомляють російські ЗМІ. Зрештою росіяни, як завжди, відзвітували, що "ворожі цілі знищила вітчизняна ППО", передає 24 Канал.
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У Росії намагалися атакувати резиденцію Путіна
Пропагандисти зазначили, що вночі 5 вересня "невідомі дрони" спробували атакувати Москву, а також резиденцію президента Росії. Цей будинок Путіна розташований поблизу населеного пункту Завидово у Тверській області країни-агресорки.
У мережі також з'явилося відео, буцімто збиття цього "ворожого безпілотника". Окупанти у своєму пропагандистському дусі рапортували про "роботу ППО".
Резиденцію Путіна намагалися атакувати безпілотники: дивіться відео
Крім цього, російські пропагандисти заявили, що дрони також прилетіли у Підмосков'я. Зокрема, уламки цих літальних апаратів нібито впали на гараж із газовими балонами в Павлівській Слободі, що в Московській області.
Росіяни бідкаються, що під час пожежі було чути кілька сильних вибухів. До того ж мер російської столиці Сєргєй Собянін розповів, що "ППО знищила безпілотники в Калузької області та в Істринському районі Підмосков'я".
У Москві вночі було неспокійно
- Російські телеграм-канали вночі 5 вересня повідомляли про чергову "атаку невідомих дронів" у кількох регіонах країни-агресорки. Окупанти стверджували, що всі дрони вони начебто збили.
- Водночас у російській столиці Москві оголосили вже звичний для всіх план "Ковьор". Майже у всіх аеропортах Москви затримували рейси через буцімто "безпілотники, що намагаються атакувати столицю".
- Тим часом Владімір Путін намагається захистити себе від "летючих невідомих дронів". У мережі показали, що біля однієї з резиденцій встановили російську ППО Панцир С-1. Подібні комплекси розміщені майже по всій Москві, зокрема, і на будівлях російських владних органів, а також міністерств.