Військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, чи зможуть такі конструкції відбити або спрямувати в іншу сторону безпілотники. Зазначимо, що днями у Росії відбулася найбільш масована атака БпЛА.
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Готуються до атаки
Протягом останніх тижнів у Росії активно цвіте "бавовна". Протиповітряна оборона ворога виявилася зовсім неготовою до дронових атак. Окупанти недооцінили БпЛА, тож тепер вигадують різні методи захисту, які насправді нічим не допоможуть.
Практика покаже, допоможе це росіянам чи ні,
– наголосив військовий експерт.
Одними з таких диких способів захисту стали "мангали" на Ту22М3 й шини на Ту95МС. Ймовірно, росіяни готуються до чергової масованої атаки.
"Якщо справа справді іде до удару й у нас з'явилися можливості більш інтенсивно бити по території Росії, то, можливо, чиїсь вибагливі смаки у соцмережах будуть задоволені й кому не сподобалося як горить Іл-76, зможе оцінити як горить Ту95МС", – зазначив Киричевський.
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Атака на аеродром у Пскові
- У ніч проти 30 серпня безпілотники атакували аеродром "Крєсти" у Пскові. Внаслідок "бавовни" знищено щонайменше два літаки Іл-76.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що аеродром з Іл-76 атакували з території Росії. Він зауважив, що безпілотники цілеспрямовано били по верхній частині повітряних суден, адже там розташовані паливні баки, а також критична ділянка лонжерона крила.
- Український активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко оприлюднив унікальне відео спецоперації ГУР, де палають російські літаки. На ньому зафіксовано безпосередньо момент ураження та вибуху російських транспортних літаків Іл-76.