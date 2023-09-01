Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літаки Іл-76 на аеродромі у Пскові були уражені з території Росії. Унаслідок удару, як свідчать супутникові знімки Planet Labs, два літаки повністю знищені, ще стільки ж – серйозно пошкоджені.

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Два Іл-76 повністю знищені

Безпілотники цілеспрямовано атакували верхню частину літаків, де розташовані паливні баки і критична ділянка лонжерона крила.

"Ми працюємо з території Росії", – заявив Буданов, не уточнивши, чи удар завдали безпосередньо його бійці, чи російські партизани. Він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані і скільки їх було.

У своїй оцінці бойових пошкоджень літаків Буданов повідомив, що "два були знищені і два отримали серйозні пошкодження".

Видання The Drive отримало від джерела в ГУР знімок екрана з інфрачервоної камери одного з дронів, який застосовували під час атаки. На ньому видно результат одного з влучань, унаслідок якого два Іл-76 було пошкоджено. Журналісти припускають, що ще два літаки могли повністю згоріти через паливо на борту.



Пошкоджений російський Іл-76 у Пскові / Фото The Drive

"Інфрачервоне зображення означає, що це, найімовірніше, бомби, скинуті з безпілотника або безпілотників, що перебувають під місцевим управлінням людини, якщо тільки джерело зображення не було безпілотником-спостерігачем, який фіксує удар, що видається малоймовірним. Це відповідає коментарям Буданова про те, що удару було завдано всередині Росії, найімовірніше, у безпосередній близькості до бази, а не з використанням автономних безпілотників дальнього радіуса дії. Відео, на якому зображений отриманий нами кадр, виглядає так, ніби безпілотник скинув одну з бомб", – пише видання.

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