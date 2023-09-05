РосСМИ, местные телеграм-каналы и министерство убийств России рассказывали о якобы атаке дронами. Последнее заявило, что смогло сбить какой-то беспилотник над Калужской областью.

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Дроны не давали покоя россиянам

Собственно, в Калужской области якобы сбили дрон около 3 ночи. Разумеется, уже обвинили в атаке Украину и посетовали на то, что беспилотник должен был атаковать какие-то объекты на территории России.

В Москве в последнее время тоже очень неспокойно. Говорят, что и она была под угрозой атаки дроном. Мол, один беспилотник сбили в Истринском районе под Москвой. Сначала Собянин говорил, что ничего не случилось. Нет ни разрушений, ни пострадавших.

Вскоре Собянин пожаловался, что в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Мэр подчеркнул, что над устранением последствий работают оперативные службы.

А еще сообщил об еще одном беспилотнике, который якобы летел на Москву. Говорит, его сбили в Тверской области в районе Завидово. Уверял, что там тоже без разрушений и пострадавших.

Десятки рейсов задержали

Тем временем объявляли план "Ковёр". Так, в аэропорту "Внуково" пассажиров предупреждали о том, что закрытая воздушная зона. Соответственно – рейсы задерживаются. Жаловались россияне, что вылеты задерживали на более чем 4 часа.

В общем на вылет и прилет задержались около 50 рейсов. Еще 6 пришлось вообще отменить. Об этом свидетельствовали данные онлайн-таблицы столичных аэропортов.

По состоянию на 05:45 в "Домодедово" задержали 6 рейсов, 2 отменены. А во "Внуково" – 17 рейсов и 1 отменили. В "Шереметьево" задержаны 23 рейса. Что касается "Жуковского" аэропорта, то там отменили 3 рейса.

Ночью вместо москвичей летали дроны: смотрите видео

Заметим, что 4 сентября в России жаловались на заминирование всех школ и торговых центров. Понятно, что очень быстро нашли украинский след в сообщениях. Мол, о заминировании известили с территории нашей страны.